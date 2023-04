Abi, 'Ue chiarisca norme su crisi bancarie e aiuti di Stato'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nel pacchetto di misure sulle crisi bancarie reso pubblico ieri dalla Commissione Europea, "un elemento su cui il nuovo quadro per ora non interviene è quello relativo ai rapporti tra la disciplina della crisi di una banca, affidata a direttive e regolamenti, e la disciplina in materia di aiuti di stato al settore finanziario, attualmente contenuta in una risalente comunicazione della Commissione". E' quanto afferma in una nota il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini secondo il quale "è necessario modificare quanto prima la comunicazione della Commissione per chiarire come gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi, quando effettuati con risorse delle banche, quindi fondi privati, non sono assimilabili in alcun modo ad aiuti di stato".

Il responsabile dell'Abi ha ricordato che i quattro documenti che compongono la proposta della Commissione per migliorare i meccanismi di gestione delle crisi delle banche, anche quelle non soggette alla diretta vigilanza della supervisione bancaria della Bce (Ssm), "modificano la direttiva sul risanamento e risoluzione delle banche (Brrd) il regolamento sul funzionamento del meccanismo unico di risoluzione (Srms) la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (Dgsd) e alcuni aspetti del computo del requisito di Mrel nei gruppi bancari. Si tratta di una proposta corposa e di complessa analisi e valutazione volta da un lato ad ampliare l'applicazione della procedura della risoluzione ad un più ampio numero di banche". A tal fine, secondo Sabatini, "una rilevante novità - specie per le banche il cui modello di attività sia fondamentalmente basato sul finanziamento tramite la raccolta di depositi - riguarda la possibilità che i sistemi di garanzia dei depositi possano intervenire, a determinate condizioni e limiti, anche nella procedura di risoluzione". Il pacchetto di misure, ricorda inoltre, interviene anche su modalità e condizioni alle quali i sistemi di garanzia dei depositi possono effettuare interventi preventivi e alternativi nelle situazioni di crisi. "Gli interventi preventivi e alternativi dei sistemi di garanzia dei depositi, come il Fitd in Italia, sono stati sempre ritenuti dall'Associazione Bancaria come la modalità preferibile per la gestione delle crisi delle banche non sistemiche". (ANSA).