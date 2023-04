A Parigi ipermercato occupato contro la riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 19 APR - Diverse centinaia di manifestanti hanno occupato oggi un ipermercato del gruppo Auchan, situato nel quartiere d'affari di La Défense, alle porte di Parigi, per chiedere il ritiro della contestata riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, ormai divenuta legge. Citato dalla France Presse, il segretario generale della Fédération Commerce et Services del sindacato CGT che promuove la protesta, Amar Lagha, ha riferito che circa "280-300 persone'' partecipano da stamattina al blitz che punta a "denunciare la legge sulle pensioni". Fonti di polizia parlano di circa 150 manifestanti presenti nell'ipermercato. "Anche se il presidente" Macron "pensa di voler voltare pagina, noi vogliamo andare fino al ritiro" della riforma, dichiara Lagha, aggiungendo: "Abbiamo già visto altre leggi ritirate. Qualsiasi cosa accada, non molleremo, andremo fino in fondo".

Approvata venerdì scorso dal consiglio costituzionale di Parigi, la riforma previdenziale francese prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni. Una prospettiva invisa a molti francesi in piazza in modo praticamente ininterrotto da ormai tre mesi. (ANSA).