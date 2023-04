Unc, avvio istruttoria Agcm contro e-cig prima vittoria

(ANSA) - ROMA, 18 APR - L'avvio dell'istruttoria dell'Antitrust nei confronti di Bat Italia e di Amazon per presunta pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche è "una prima vittoria importante nella battaglia contro questi dispositivi che riscaldano il tabacco". Lo afferma l'Unione nazionale dei consumatori in una nota nella quale si sottolinea che "ovviamente la guerra contro il fumo proseguirà". "Serve che il legislatore e il ministro della Salute, al quale ci siamo rivolti, afferma il presidente dell'associazione, Massimiliano Dona - ponga l'attenzione anche contro questi novità del mercato, estendendo n modo più esplicito i divieti che la legge prevede per le sigarette tradizionali anche a quelle elettroniche e ai dispositivi che riscalda il tabacco, che vengono spacciati come salutari" . Unc sottolinea che l'esposto presentato il 10 febbraio dall'associazione denunciava lo slogan riportato sul sito di Amazon relativo a Glo Sigaretta Elettronica Hyper X2, come un "dispositivo che riscalda il tabacco, l'alternativa alla sigaretta, un'esperienza senza fumo e inodore, senza nicotina". "Non era indicato in modo chiaro ed evidente - si legge nella nota - che il prodotto era destinato a consumatori adulti, non sempre erano presenti le precauzioni d'uso, come quella che il prodotto non è privo di rischi. Tutte omissioni che possono indurre in errore il consumatore medio. Da qui la denuncia che speriamo si concluda presto con una severa condanna". (ANSA).