Smog: Cna, su transizione ecologica serve la pianificazione

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Sono diverse le reazioni dopo l'annuncio della firma del protocollo tra Regione Toscana e Comune di Firenze che evita, almeno per il momento, le limitazioni per i veicoli euro 5 a Firenze.

Il presidente di Cna Firenze Metropolitana Giacomo Cioni ha evidenziato che "occorrono fondi dal Governo centrale che tengano necessariamente conto dell'aumento dei tassi d'interesse, visto che acquistare oggi è molto più oneroso rispetto anche solo ad un anno fa. In questo Regione e Comuni devono far pressing su Roma. La soluzione al problema della qualità dell'aria non può coincidere con un progetto di stop progressivo alla circolazione di alcune tipologie di veicoli in entrata e in uscita dalla città ma basarsi sul potenziamento del trasporto pubblico. La transizione ecologica non si realizza dall'oggi al domani, ma ha bisogno di un'attenta pianificazione.

Davanti ad una situazione di emergenza per la salute pubblica è chiaro che occorrano azioni immediate anche se non indolori, a patto però che, superata l'emergenza, non diventino permanenti".

"Aspettiamo di essere nuovamente convocati dagli assessori Giorgio e Giorgetti per capire meglio la portata delle novità - ha dichiarato il presidente di Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela -. Ci sembra però importante aver meglio delimitato l'area oggetto di eventuali nuovi divieti e soprattutto aver implementato notevolmente le risorse destinate agli incentivi (anche su tipologia di mezzi ad oggi non prevista) come peraltro richiesto dalle categorie economiche.

Adesso occorre lavorare per evitare comunque soluzioni di interdizione al traffico a partire dal 1 giugno. Ci sembra comunque importante che sia stata accolta la nostra proposta di introdurre un divieto progressivo' in ordine alla data di immatricolazione del veicolo e non comprensivo di tutte le tipologie euro 5". (ANSA).