Salone Mobile: Romani, vetrina eccezionale per il made in Italy

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Il Salone del mobile è "una vetrina mondiale eccezionale, di cui non a caso sono interpreti soprattutto le nuove generazioni". Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani lo ha sottolineato oggi all'inaugurazione della sessantunesima edizione a cui ha preso parte anche la premier Giorgia Meloni.

"Il Made in Lombardy è sicuramente riferimento primario per la legge quadro nazionale sulla valorizzazione dei marchi annunciata oggi dalla Presidente del Consiglio" ha osservato.

"Le politiche lombarde - ha aggiunto - sono da sempre improntate a promuovere la formazione e a valorizzare le competenze e le eccellenze. Vogliamo incentivare un modello basato sulla centralità della creatività e dell'ingegno dei nostri giovani, consapevoli che oggi più che mai alla base dello sviluppo e della crescita ci deve essere una forte propensione a sostenere l'innovazione in rapporto stretto con la tradizione e la sostenibilità. La valorizzazione e la riscoperta del Made in Italy trovano nel Salone del Mobile una vetrina mondiale eccezionale, di cui non a caso sono interpreti soprattutto le nuove generazioni". (ANSA).