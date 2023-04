Reddito: crea caos all'Inps e aggredisce agenti, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Va in escandescenza per il rifiuto della richiesta per il reddito di cittadinanza e aggredisce gli agenti. Per questo un 34enne nigeriano è stato arrestato ieri a Firenze per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione, intorno alle 13, di un uomo in forte stato di agitazione all'interno dei locali dell'Inps. A innescare la reazione dell'uomo sarebbe stato il rifiuto della sua richiesta per il reddito di cittadinanza. Il 34enne, dopo un breve colloquio agli sportelli, avrebbe iniziato ad agitarsi e ad urlare, creando disturbo sia agli avventori che al personale in servizio. Dopo vari tentativi di riportare la situazione alla calma, i poliziotti sono riusciti a farlo uscire dai locali dell'Inps ma, non appena hanno iniziati i controlli di rito, l''uomo avrebbe avrebbe aggredito gli agenti con calci e pugni, che hanno riportato alcune contusioni. Il 34enne è stato allora bloccato e arrestato. (ANSA).