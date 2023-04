Parte la Sgr 'Cliff',l'idea è sviluppo sostenibile delle Pmi

(ANSA) - ROMA, 18 APR - La società 'Cliff' ('City life investment financial fund Sgr'), che ha come amministratore delegato e presidente i commercialisti di Roma e Bergamo Christian Lamonaca e Simona Bonomelli (già presidente dell'Ordine dei commercialisti della città lombarda), "ha ricevuto il provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia per svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio" e si propone, si legge in una nota, di "supportare la crescita dell'economia reale del nostro Paese, favorendo l'incremento dell'occupazione di qualità, tramite investimenti orientati allo sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese italiane".

A supporto del Consiglio di amministrazione, si precisa, verrà istituito l'Esg advisory board, che sarà presieduto dall'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, con l'intento di accompagnare la Sgr nella selezione dei fronti nei quali effettuare operazioni finanziarie, sulla base, tra l'altro, di "analisi dell'andamento degli effetti del cambiamento climatico". (ANSA).