Lorusso (Confindustria), superare localismi nel sistema portuale

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "L'economia del mare è un settore strategico per la ripresa e la crescita dell'Italia e, allo stesso tempo, è indispensabile per l'Ue, per raggiungere gli obiettivi del green deal europeo e del Pnrr. Per questo Confindustria, attribuendo una delega specifica a questo comparto, ha voluto testimoniare l'attenzione ad un settore per il quale è necessaria una visione amplia, fondata su tutte le opportunità industriali, terziarie, turistiche, ambientali che la risorsa mare può sviluppare". Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria per l'economia del mare, Pasquale Lorusso, ad un confronto organizzato da Assiterminal su 'portualità Italia al servizio del Paese'.

In questo contesto, rileva Lorusso, "la portualità nazionale riveste un'importanza fondamentale in quanto rappresenta la porta di accesso ai mercati nazionali e internazionali. Occorre, però, una visione unitaria e sistemica, superando i localismi che determinano una frammentazione sia territoriale sia della logistica portuale, ed evitando lo sviluppo di fenomeni di concorrenza tra singoli porti nazionali. Attualmente sono due le questioni che stanno incidendo negativamente sull'efficienza logistica del nostro sistema portuale: l'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi per il 2023, su cui Confindustria continua a richiedere alle sedi ministeriali competenti di intervenire subito; e un'inversione di tendenza sulla riforma della legge quadro portuale del 2016, che ha di fatto relegato la partecipazione degli stakeholder commerciali ad un ruolo meramente residuale. Siamo ora in una fase cruciale e delicata in cui si rende necessario l'avvio di un dialogo con un interlocutore ministeriale, possibilmente unico, per dare attuazione alle priorità strategiche delineate nel 'progetto mare', presentato da Confindustria lo scorso maggio, con l'auspicio che si possano definire congiuntamente le azioni da intraprendere e lavorare insieme allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese". (ANSA).