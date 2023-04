Istat, 'se gli Usa frenano, il nostro Pil cala di 0,2 punti'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - C'è "una elevata incertezza circa l'evoluzione di alcuni fattori internazionali", che potrebbero "modificare sensibilmente" il quadro macroeconomico italiano dall'anno in corso descritto nel Def: lo ha detto Giovanni Savio, direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, durante l'audizione sul Def. In particolare, "un rallentamento dell'economia statunitense già a partire dai prossimi mesi", con una nuova contrazione del commercio mondiale e un apprezzamento dell'euro, "comporterebbe un impatto significativo sul Pil, pari a quasi 2 decimi di punto nel 2023 e a 5 decimi nel 2024", ha spiegato Savio.

Tra gli altri fattori che potrebbero incidere sull'andamento delle finanze pubbliche in generale, Savio ha ricordato l'evoluzione degli scenari di guerra e del contesto geopolitico, il rischio di nuove spinte inflattive legate ai prezzi delle materie prime energetiche, l'emergere di crisi localizzate nel sistema bancario. "Questa forte incertezza sulle prospettive dell'economia si estende anche alle valutazioni delle tendenze prospettiche delle finanze pubbliche", ha sottolineato. (ANSA).