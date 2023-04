Iren premiata con Bollino Hfc per welfare e salute dipendenti

(ANSA) - BOLOGNA, 18 APR - Il Gruppo Iren è stato premiato dalla Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il Bollino Hfc-Health Friendly Company.

Questa certificazione, assegnata per il biennio 2023-2024 riconosce l'impegno dell'azienda nella tutela della salute e del benessere dei propri dipendenti, e la inserisce all'interno di un percorso formativo di due anni che accompagnerà la multiutility in una attività di confronto e consolidamento delle proprie pratiche e politiche di Welfare.

"Il Bollino Hfc costituisce per Iren l'opportunità di valorizzare tutte le iniziative già realizzate e di valutare possibili nuovi progetti da avviare nell'ambito della strategia per la salute e il benessere delle persone che lavorano nel Gruppo - osserva Alessandro Rusciano, direttore personale e organizzazione di Iren -: grazie a questo riconoscimento abbiamo inoltre la possibilità di entrare a far parte di un network di aziende che ci permetterà di condividere esperienze e contaminare il nostro approccio a questi temi". (ANSA).