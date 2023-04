Fnp-Cisl, 'nessuna risposta dal governo su pensioni e sanità'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Nessuna risposta sulle questioni più attese dal sindacato: dalle pensioni ai salari. In più mancano le risorse anche per la sanità e la non autosufficienza": è quanto rimarcato dal segretario generale della Fnp-Cisl, Emilio Didonè, nel corso del Consiglio generale della Fnp Abruzzo-Molise a Montesilvano (Pescara).

La Federazione nazionale dei pensionati della Cisl, continua Didonè, "critica il Def, varato la scorsa settimana dal governo.

Per questo motivo, andremo avanti con la mobilitazione unitaria che vedrà la Cisl in piazza insieme a Cgil e Uil a maggio: il 6 a Bologna, il 13 Milano e il 20 a Napoli. I pensionati non sono un bancomat: basta fare cassa con le pensioni". (ANSA).