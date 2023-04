Ey racconta 25 anni di eccellenze Made in Italy in un libro (2)

(ANSA) - MILANO, 18 APR - A livello internazionale, la prima edizione dell'Imprenditore dell'anno nasce negli Stati Uniti oltre 30 anni fa, nel 1986, mentre in Italia il Premio ha debuttato nel 1997. In questi 25 anni sono stati oltre 250 gli imprenditori premiati, tra cui, Matteo Lunelli, a.d. del gruppo Lunelli (vincitore nel 2022), e Sonia Bonfiglioli, presidente del gruppo Bonfiglioli (vincitrice nel 2018), i quali, hanno partecipato all'evento di presentazione del libro. Entrambi hanno evidenziato l'importanza della passione, che l'imprenditore deve essere in grado di trasmettere a tutta la sua squadra, accanto a valori quali la ricerca dell'eccellenza, il legame con il territorio, l'attrazione dei talenti e la sostenibilità. Per entrambi, di fronte ai repentini cambiamenti del mondo di oggi, l'Italia ha grandi sfide ma ha anche l'opportunità di costruire la strada verso il futuro mettendo insieme la dinamicità degli imprenditori, la visione del governo e e un sistema di ricerca al passo coi tempi. I valori fondamentali si ritrovano anche tra le immagini storiche raccolte nel libro, come ad esempio, l'esultanza durante la cerimonia ufficiale per il lancio della nave Trieste, oppure, la tripletta azzurra delle nostre atlete paralimpiche. C'è anche il tributo a sarte e tecnici dopo una filata di moda, l'operaio che ha continuato a lavorare in pandemia, fino allaprotesta dei giovani che rivendicano il loro diritto ad un pianeta migliore.

Immagini diverse ma con un messaggio comune: quello di un paese in movimento. (ANSA).