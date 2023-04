Durigon, 'supereremo la legge Fornero sulle pensioni'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Supereremo la legge Fornero sulle pensioni. La sostenibilità è determinante, abbiamo iniziato un percorso, abbiamo iniziato con Quota 100 e Quota 41 con 62 anni di età" (la cosiddetta Quota 103 in vigore fino a fine anno) e "stiamo lavorando perché ciò avvenga. Il governo ha davanti cinque anni" di legislatura. Lo ha affermato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, durante una tavola rotonda organizzata dalla confederazione Aepi, sottolineando che "tanti incidenti avvengono anche perché i lavoratori ad un certa età non sono più adeguati a certe mansioni: a 65-66 anni non hanno la contribuzione necessaria per andare in pensione e devono ancora lavorare".

Sulla questione della sicurezza sul lavoro, Durigon ha sottolineato che "manca ancora troppo all'obiettivo 'zero infortuni'. Ma dobbiamo averlo e raggiungerlo. Gli incidenti sono tanti. Serve una inversione e un cambio di cultura, a partire dalla scuola. Un obiettivo su cui lavorare tutti insieme". (ANSA).