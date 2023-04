Confindustria Udine, nel 2024 missione estera in Messico

(ANSA) - UDINE, 18 APR - "Questa visita è l'inizio di un rapporto da consolidare in maniera strutturata e possiamo annunciare che sarà proprio il Messico la meta della nostra missione estera annuale come Confindustria Udine il prossimo anno". Lo ha anticipato oggi a Udine la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, all'incontro con l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcìa de Alba, giunto nella sede degli industriali friulani, accompagnato da Graziano Bertogli, console onorario del Messico.

A riceverlo nella restaurata Torre di Santa Maria, anche il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Dopo aver sottolineato la presenza in regione anche di "un sistema della ricerca e dell'innovazione con basi solide", Mareschi Danieli ha evidenziato che "l'Italia è il 13/o fornitore del Messico e il suo secondo partner commerciale europeo. Nell'export l'Italia si conferma secondo fornitore del Messico tra i Paesi Ue, con 5,6 mld di dollari, dopo la Germania, a fine 2022".

"L'export della provincia di Udine verso il Messico - ha aggiunto la vicepresidente -, è cresciuto dell'11,7% nel 2022 rispetto al 2019, trainato dalla metallurgia, e l'export del Fvg verso il Messico è aumentato del 233% nel 2022 rispetto al 2019, con i macchinari industriali in testa alla classifica con un aumento del 355%". Tra gli altri punti di interesse del Paese latino-americano che Mareschi Danieli ha evidenziato, il fatto che sia "un Paese giovane, cosa che qui ci manca, con finanze pubbliche solide, con un'economia aperta e un Pil in crescita, e una managerialità di stampo nordamericano. Per tutto questo - ha concluso - il Messico va considerato come un Paese di opportunità di crescita per l'investimento diretto estero e per l'export della nostra provincia e regione". (ANSA).