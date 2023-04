Confindustria, serve valorizzare conoscenza digitale in Pmi

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - "Nelle nostre aziende e territori c'è molto interesse per il digitale e le nuove tecnologie", e "la conoscenza di questi strumenti, soprattutto nelle piccole imprese, va strutturata e valorizzata per poterne sfruttare appieno le potenzialità". Lo ha affermato Paolo Errico, vicepresidente Piccola Industria Confindustria per Innovazione e transizione digitale, aprendo oggi terza tappa del ciclo di incontri 'Intelligenza artificiale e Pmi: esperienze da un futuro presente', organizzata a Firenze.

"Secondo i dati 2023 del Readiness for Frontier Technologies Index delle Nazioni Unite - ha sottolineato Errico -, l'Italia è in una buona posizione per cogliere le opportunità di tecnologie avanzate, come l'Ia. Si è collocata, infatti, 25esima su 166 paesi analizzati. In particolare, ha registrato ottimi risultati nella ricerca (10/a posizione) e nell'industria (25/a posizione), ma deve fare di più su skill e lavoratori Ict. E' quindi indispensabile fare informazione e formazione, perché è una sfida alla nostra portata e possiamo vincerla". (ANSA).