Confindustria, approccio ideologico su stop a motori termici

(ANSA) - AOSTA, 18 APR - Con lo stop europeo nel 2035 ai motori termici alimentati a benzina e diesel c'è stato "un approccio ideologico, spesso si parla di dittatura di carattere tecnologico. Un approccio che avrà un effetto in termini di costo sociale assolutamente incredibile. Perché parlavamo di oltre 75 mila addetti che verranno colpiti, però questa è veramente la punta di un iceberg. Perché c'è poi l'indotto, e di solito gli indotti sono tre volte il valore 'core'. E poi a seguire tutto il resto, a mano a mano c'è tutta la parte di ricambistica, di carburante. In prospettiva dobbiamo porci il problema". Così Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria di Confindustria, ad Aosta per un convegno.

"Noi - ha spiegato - non siamo spaventati credendo che le nostre industrie rimangano immanenti dei decenni. E' chiaro che per contro siamo disponibili alle innovazioni, ma crediamo che questo non possa essere dettato da una scelta assolutamente, per certi versi, inspiegabile di carattere politico. Anche perché le scelte tecnologiche che sono state adottate stanno trasportando il nostro baricentro verso la Cina: qui si pone un altro problema anche di sicurezza. Come diventato chiaro con la recente crisi ucraina: abbiamo pagato in modo abbastanza pesante l'aver deciso negli ultimi 30 anni che si potesse comprare qualsiasi cosa piuttosto che farla". (ANSA).