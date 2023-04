Confindustria AA, 'su Wartsila aspettavamo di entrare nel merito

(ANSA) - TRIESTE, 18 APR - "Siamo fiduciosi anche se oggi ci aspettavamo di entrare nel merito, ma c'è bisogno di tempo per far bene le cose: dunque se c'è bisogno di più tempo per vagliare nel dettaglio le proposte, l'azienda se lo prenda"; intanto, però, "la situazione resta ferma, non ci saranno ammortizzatori sociali né altro". E' il parere di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, presente al Mimit al tavolo per la vertenza Wartsila. (ANSA).