Confcommercio, nei servizi 76% dei nuovi occupati post Covid

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Degli 1,77 milioni di nuovi occupati nella fase di recupero post-pandemico, da giugno 2020 a giugno 2022, il 76,6% appartengono ai servizi. Secondo uno studio presentato in apertura del forum di Confcommercio dall'ufficio studi "l'occupazione si crea nei servizi di mercato". "In 27 anni cioè dal 1995 a oggi, gli occupati sono aumentati di 1,2 milioni di unità, tutti i grandi aggregati produttivi hanno perso salvo il terziario di mercato che ha generato oltre 2,7 milioni di posti di lavoro. Si chiama terziarizzazione, è fenomeno planetario e non è ancora concluso", dichiara il direttore dell'ufficio studi Mariano Bella. Durante la pandemia per ragioni ben note i servizi hanno patito di più; poi grande recupero soprattutto del turismo (sottovalutato anche dagli «esperti») ma l'operazione non è ancora completata" aggiunge e potremo dichiara "missione compiuta nell'anno in corso se non avvengono altri disastri". (ANSA).