ANSA/Ey racconta 25 anni di eccellenze Made in Italy

(di Chiara Di Michele) (ANSA) - MILANO, 18 APR - L'eccellenza dell'imprenditoria italiana raccontata attraverso testimonianze dirette di imprenditrici e imprenditori, analisi e foto storiche che ripercorrono un quarto di secolo offrendo allo stesso tempo una finestra sul futuro. Nasce così il libro 'Impresa Futuro', realizzato da Ey in collaborazione con ANSA per il 25esimo anniversario del Premio 'L'imprenditore dell'anno', presentato nell'Ey wavespace Tm di Milano, in occasione del lancio ufficiale dell'edizione 2023 dell'iniziativa, che dal 1997 si rivolge ad imprenditori che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'economia italiana.

Il volume si concentra su innovazione, imprenditorialità, sostenibilità, e sulla centralità delle persone in azienda, guidando il lettore in un racconto tratteggiato dalle storie e dalle immagini di 26 imprenditori dell'anno, alternate alle foto ANSA scelte tra le decine di migliaia che compongono l'archivio dell'agenzia. "Non potevamo dopo 25 anni passare questo anniversario senza celebrarlo. Abbiamo così pensato di realizzare con ANSA questo libro fotografico in cui i 26 imprenditori rappresentano anche tutti gli altri: esempi di eccellenza che hanno guidato il paese in passato e lo faranno anche in futuro", spiega Paolo Zocchi, Ey Private Leader di Ey in Italia. Guardando al futuro, la 26/a edizione dell'Imprenditore dell'anno punta "ad aprire un ciclo di cambiamenti per arrivare tra cinque anni con un prodotto nuovo, mantenendo l'obiettivo di celebrare le donne e gli uomini che fanno la storia di queste importanti imprese", spiega il responsabile Italia del Premio Ey l'imprenditore dell'Anno, Enrico Lenzi.

In questi 25 anni in Italia sono stati oltre 250 gli imprenditori premiati, tra cui, Matteo Lunelli, a.d. del gruppo Lunelli (vincitore nel 2022), e Sonia Bonfiglioli, presidente del gruppo Bonfiglioli (vincitrice nel 2018). Entrambi, partecipando alla presentazione del libro, hanno evidenziato l'importanza della passione e di valori quali la ricerca dell'eccellenza, il legame con il territorio, l'attrazione dei talenti e la sostenibilità. I valori fondamentali si ritrovano anche tra le immagini storiche raccolte nel libro: dall'esultanza durante la cerimonia ufficiale per il lancio della nave Trieste alla tripletta azzurra delle atlete paralimpiche, dall'operaio che ha continuato a lavorare durante la pandemia, fino alla protesta dei giovani per un pianeta migliore. (ANSA).