Amazon, ipotesi Cig per 100 addetti per la sede nel rodigino

(ANSA) - VILLAMARZANA, 18 APR - Il ministero del Lavoro ha convocato per domani le parti coinvolte nella chiusura dell'impianto logistico Amazon di Villamarzana (Rovigo) per un esame della situazione finalizzato al riconoscimento della Cassa integrazione per chiusura agli oltre 100 addetti fino al 31 dicembre 2023.

Lo si apprende dopo la chiusura di un tavolo dell'Unità di crisi della Regione Veneto con le organizzazioni sindacali e gli esponenti di Geodis, azienda affidataria dell'incarico da parte di Amazon, e Facework, società alla quale la prima aveva appaltato le attività della logistica e che risulta titolare della grande maggioranza dei rapporti di lavoro messi a rischio dalla chiusura del sito.

Il periodo coperto dall'ammortizzatore sociale, è anche stato spiegato, servirà a Geodis e Facework a mettere in atto iniziative di ricollocamento dei lavoratori, così come da impegno assunto oggi nell'incontro, anche attraverso la ricerca di altri committenti interessati ad utilizzare la sede di Villamarzana per propri fabbisogni logistici. (ANSA).