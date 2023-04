Abi,'le sofferenze aumentano a febbraio per il secondo mese'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Per il secondo mese consecutivo, a febbraio scorso, sono tornate a salire le sofferenze bancarie, ma l'Abi assicura comunque che "la qualità del credito resta buona". Secondo quanto emerge dal rapporto mensile dell'associazione bancaria le sofferenze nette, cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse, a febbraio 2023 sono state 15,5 miliardi di euro, in lieve ulteriore aumento rispetto ai 15,3 miliardi di gennaio e ai 14,2 miliardi di dicembre 2022. L'Abi fa notare tuttavia che le sofferenze restano comunque inferiori di circa 2,4 miliardi rispetto a febbraio 2022 e che sono comunque in calo di 73,3 miliardi rispetto al livello massimo raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi).

Il rapporto tra sofferenze nette e impieghi totali è stato pari allo 0,89% a febbraio 2023 rispetto allo 0,81% di dicembre 2022, all'1,03% di febbraio 2022 e al 4,89% a novembre 2015.

