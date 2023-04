++ Meloni, in arrivo legge quadro per difendere made in Italy ++

(ANSA) - RHO-PERO, 18 APR - "Il marchio è la cosa più preziosa che abbiamo, a patto che siamo in grado di difenderlo e valorizzarlo. Nelle prossime settimane faremo un collegato alla manovra per valorizzare il marchio, una legge quadro che punti su tre pilastri: lotta senza quartiere a contraffazione e concorrenza sleale, strumenti finanziari per far crescere le pmi nei settori dell'eccellenza, e formazione e competenza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, all'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano. (ANSA).