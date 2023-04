++ Antitrust, istruttoria contro Amazon e Bat su e-cig ++

(ANSA) - ROMA, 18 APR - L'Antitrust ha avviato un' istruttoria nei confronti di Bat Italia e di Amazon per presunta pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche. Lo si legge in una nota dell'Agcm secondo la quale le società Bat Italia e Amazon nei messaggi promozionali del dispositivo Glo Hyper X2 ometterebbero informazioni o fornirebbero informazioni ingannevoli in merito ai rischi per la salute legati all'uso del prodotto e al divieto di utilizzo per i minori. Nei messaggi con cui si pubblicizza Glo Hyper X2 non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l'emissione di nicotina. (ANSA).