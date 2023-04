++ Abi, nuovo rialzo dei tassi a marzo, saliranno ancora ++

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Nuovo aumento a marzo per il costo del denaro erogato dalle banche e, secondo l'Abi, in futuro "sicuramente ci saranno ulteriori rialzi" dei tassi. Secondo il rapporto dell'associazione bancaria, in scia al rialzo Bce, il tasso medio sui prestiti è salito al 3,81% dal 3,65% di febbraio, tornando ai livelli di giugno 2014. Il tasso medio sui nuovi finanziamenti alle imprese è salito al 3,90% dal 3,55%, ai livelli di gennaio 2012. Per quanto riguarda i mutui casa, invece, il tasso medio sulle nuove operazioni di acquisto di abitazioni si è attestato al 4,00% dal 3,76% di febbraio tornando ai livelli di maggio 2012. (ANSA).