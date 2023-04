Welfare: Fdi E-R, più sicurezza per chi opera nelle Rems

(ANSA) - BOLOGNA, 17 APR - Maggiori tutele per le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria che operano nelle Rems, le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. A chiederlo, in una risoluzione alla giunta dell'Emilia-Romagna, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricostruisce il quadro giuridico e la situazione in cui si trovano queste strutture e chiede un intervento per migliorare la qualità di questi luoghi e le condizioni di lavoro di chi vi opera.

Da qui la risoluzione per impegnare la giunta in coordinamento con le Asl territoriali, nonché le prefetture e gli istituti penitenziari e il garante regionale dei detenuti, "a rafforzare il monitoraggio dello stato di salute psichico dei detenuti e potenziare il sostegno psicologico agli agenti penitenziari con potenziamento del personale qualificato addetto a tali mansioni, al fine di migliorare la convivenza tra detenuti e agenti penitenziari all'interno degli istituti di pena".

Inoltre si chiede tra l'altro che, in sinergia con le prefetture e i ministeri competenti, siano potenziate le strutture atte ad avere destinazione di uso come Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), al fine di effettuare un aumento dei posti a disposizione per i detenuti particolarmente pericolosi dal punto di vista psico-comportamentale, al fine di tutelare gli altri detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria". (ANSA).