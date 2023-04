Uil, 'servono risorse per contratti e la riforma delle pensioni'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Nel Def è "completamente assente un intervento sulla tassazione degli extraprofitti. Non ci sono risorse per i rinnovi contrattuali del settore pubblico. Non sono previsti investimenti necessari alla riprogettazione del Sistema sanitario nazionale che rischia il collasso in quasi tutte le Regioni nei prossimi mesi. Non ci sono politiche a sostegno di una buona e stabile occupazione ed è stato totalmente dimenticato il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro". Lo sostiene la Uil in occasione dell'audizione sul Documento di economia e finanza, aggiungendo che "scompare la riforma strutturale della legge Fornero, annunciata dalla stessa presidenza del Consiglio durante i due incontri con i sindacati". Il Def quindi "non dà risposte alle attese dei pensionati su cui gravano il doppio delle tasse dei loro colleghi europei" e, aggiunge la Uil, "è assente una politica industriale per gestire la transizione ambientale". (ANSA).