Tridico, 'si parla troppo di pensioni ma poco di lavoro'

(ANSA) - TORINO, 17 APR - "In Italia si parla troppo di pensioni ma poco di lavoro, che è ciò che sostiene le pensioni.

Se il rapporto fra numero di lavoratori e numero di pensionati si restringe, abbiamo un problema. Ma sul fronte della demografia possiamo fare poco, e se anche ci riuscissimo gli effetti non si vedrebbero prima di vent'anni. Dobbiamo quindi intervenire per aumentare il tasso di occupazione, che in Italia è troppo basso". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, presentando a Torino il suo libro 'Il lavoro di oggi, la pensione di domani. Perché il futuro del paese passa dall'Inps', scritto con Enrico Marro.

"Il tasso di occupazione delle donne al Sud - ha sottolineato Tridico - è scandalosamente basso, il 30%. Per anni abbiamo erroneamente creduto che fare figli disincentivasse il lavoro femminile, invece i dati del Nord Europa e della Francia dimostrano il contrario: a una minore occupazione femminile corrisponde un tasso di fecondità più basso".

"Per affrontare il problema pensionistico - ha aggiunto - dovremmo quindi intervenire incentivando l'assunzione delle donne e dei giovani. E dovremmo anche combattere l'emigrazione dei cittadini dal Sud al Nord, che è una falsa soluzione perché lo spopolamento rende il declino inesorabile, peggiorando il quadro dell'intero Paese". (ANSA).