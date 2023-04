Sace apre a Milano la Casa delle imprese

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Sace, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal ministero dell'Economia e delle finanze, rinnova completamente la presenza su Milano spostando gli uffici in via Cavallotti 14, in una struttura moderna sostenibile e funzionale, che si affianca alle altre 13 sedi sul territorio italiano e 9 nel mondo e alla piattaforma digitale mysace.it, sempre disponibile per le imprese, soprattutto piccole e medie imprese.

Dalle vetrine su strada alla terrazza all'ultimo piano, gli spazi potranno essere a disposizione per raccontare e incontrare il migliore Made in Italy e le aziende che Sace supporta in Italia e nel mondo. "La nostra nuova sede di Milano non è soltanto la nostra nuova casa, ma vuole idealmente diventare la casa di tutte le imprese, soprattutto le pmi del territorio, che ascoltiamo e serviamo ogni giorno", afferma Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace. "A Milano, territorio strategico - aggiunge - per il tessuto economico e imprenditoriale, circa 200 persone di Sace divise tra le varie operatività, servizi e aziende del gruppo, lavorano insieme per creare soluzioni agili per le esigenze di evoluzione delle imprese italiane attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari".

La nuova sede si trova in un immobile in grado di soddisfare non solo le esigenze operative delle persone del gruppo presenti a Milano, ma anche di offrire spazi dedicati alla condivisione e al dialogo informale che, a partire dalla Milano Design Week, saranno anche aperti alle aziende e agli stakeholder. La nuova Casa delle imprese di Milano si inserisce nell'ambito del Piano industriale Insieme 2025. (ANSA).