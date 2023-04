Mutui: Silvestri (M5s), Istat conferma il dramma

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "I dati Istat sul calo dei mutui del 7,4% nel terzo trimestre del 2022 confermano la gravità della situazione, nonché le difficoltà dei cittadini per l'accesso al credito e la colpevole inerzia del governo". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

"Noi abbiamo proposto di intervenire sugli extra-profitti bancari per istituire un fondo per aiutare i cittadini alle prese con gli aumenti delle rate dei mutui di oltre il 40%. Ma il governo non si è nemmeno degnato di risponderci e questo non è accettabile. L'esecutivo ha il dovere di farsi carico di questa emergenza e non può rifugiarsi dietro i silenzi", conclude. (ANSA).