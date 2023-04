Macron in tv, 'la riforma delle pensioni era necessaria'

(ANSA) - PARIGI, 17 APR - La riforma delle pensioni "era necessaria per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso in tv ai francesi.

"Mentre il numero dei pensionati aumenta - ha detto Macron - e la nostra speranza di vita si allunga, la risposta non poteva essere quella di abbassare le pensioni o aumentare i contributi di chi lavora". (ANSA).