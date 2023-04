La maggioranza a Torino chiede più fondi per welfare e ambiente

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Accendere una luce sulla questione sociale legata alla fragilità economica, abitativa, relazionale e sociale, considerando anche la sostenibilità ambientale come un aspetto fondamentale, aumentando gli stanziamenti da trasferire alla circoscrizioni per i servizi socio sanitari e i progetti culturali, educativi, sportivi e aggregativi, e destinando a queste tematiche eventuali maggiori risorse in fase di assestamento. Lo chiedono i gruppi di maggioranza in consiglio comunale in vista dell'approvazione del Bilancio di previsione che arriva oggi in aula. "Condividiamo l'impostazione e la visione del documento - sottolineano i capigruppo di Pd, Moderati, Sinistra Ecologista, Torino Domani, Lista Civica, Alleanza dei Democratici DemoS -, ma suoniamo un campanello d'allarme rispetto a fragilità sociali e ambiente e chiediamo a sindaco e giunta un impegno per destinare a questi capitoli di spesa maggiori risorse che dovessero, ad esempio, liberarsi rispetto alla previsione di spesa di 73 milioni per i costi delle forniture di energia della Città, sollecitando in tal senso anche il governo e la Regione che invece tagliano risorse o privatizzano". Per questo la maggioranza ha presentato una mozione di accompagnato e un emendamento al bilancio. Quest'ultimo chiede di assegnare alle circoscrizioni ulteriori 200mila euro. (ANSA).