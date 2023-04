Istat rivede l'inflazione acquisita per il 2023 al 5%

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Nelle stime definitive di marzo sull'inflazione l'Istat lima al ribasso anche il dato sull'inflazione acquisita per il 2023, rivisto a +5,0% per l'indice generale e a +4,0% per la componente di fondo. Era rispettivamente 5,1% e 4,1% nelle stime preliminari.

Nel mese di marzo, l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +6,3%, così come quella al netto dei soli beni energetici, che si attesta a +6,4%. "Dopo la progressione che ha caratterizzato il 2022, l'inflazione di fondo si stabilizza al +6,3%", commenta l'Istituto nazionale di statistica. (ANSA).