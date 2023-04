Inps: in Fvg assunti nuovi consulenti di protezione sociale

(ANSA) - TRIESTE, 17 APR - Anche in Friuli Venezia Giulia si è svolta oggi la sottoscrizione del contratto per l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico per consulente di protezione sociale. Una trentina le persone che hanno scelto le sedi Inps della regione.

"Con il vostro ingresso - ha detto oggi a Trieste il direttore regionale Mauro Saviano - si rafforza la squadra dei funzionari che in questi anni hanno retto il sistema di welfare in un territorio complesso. Auspico che prenda avvio una coshering interna finalizzata a garantire il servizio, le prestazioni e l'assistenza ai cittadini e alle imprese del Friuli Venezia Giulia". Il direttore regionale ha inoltre ricordato come "il Fvg svolge una funzione strategica nel più ampio contesto di raccordo tra culture e ricca di tradizione, con un elevata qualità di servizi erogati".

L'attività di inserimento - ricorda una nota - proseguirà nei prossimi giorni con 6 giornate di formazione di ingresso che fanno parte di un percorso formativo articolato in 7 moduli didattici.

In totale saranno una cinquantina le assunzioni previste in Friuli Venezia Giulia entro dicembre 2023, che andranno a rafforzare l'organico regionale. (ANSA).