Inps: a Napoli in servizio 311 funzionari neoassunti

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Ha preso il via stamattina, con la firma del contratto l'ingresso in INPS dei 4.124 vincitori del concorso pubblico per 1.858 posti di Consulente di protezione sociale.

In particolare, a Napoli, sono stati destinati ben 311 funzionari che hanno sottoscritto il contratto di accettazione a tempo indeterminato presso la Direzione del Coordinamento Metropolitano Inps di via De Gasperi, 55.

Ad accogliere i neoassunti presso la struttura della Direzione di Coordinamento Metropolitano, il Direttore Roberto Bafundi e i direttori delle cinque filiali del Coordinamento metropolitano Inps: Sandra Sarno, Giuliana Mazzarella, Rossella Pellegrino, Furio Vai e Antonello Lilla, rispettivamente direttori della Filiale Metropolitana di Napoli, Castellammare di Stabia, Nola, Vomero e Pozzuoli.

Per supportare l'inserimento delle nuove risorse nell'Istituto, la Direzione Centrale Formazione e Accademia Inps, ha predisposto un percorso formativo di 6 giornate che si svolgerà dal 18 al 26 aprile, presso l'Auditorium della Giunta Regionale Campania - Centro Direzionale di Napoli, Torre C3, articolato in 7 moduli didattici: Accoglienza, Orientamento, Engagement, Inserimento, Accompagnamento, Valorizzazione e Formazione obbligatoria (ANSA).