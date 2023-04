Imprese nautiche sconosciute fisco, 5 denunciati in Versilia

(ANSA) - LUCCA, 17 APR - Tre diverse imprese del settore nautico con sede in Versilia (Lucca), avrebbero operato per anni in totale evasione d'imposta, risultando, di fatto sconosciute al fisco per non aver mai presentato le dichiarazioni fiscali.

Per questo 5 amministratori delle stesse ditte sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e il gip ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di poco meno di mezzo milione di euro. E' quanto rende noto la guardia di finaza che ha condotto gli accertamenti con le fiamme gialle del Gruppo Viareggio e che nei giorni scorsi ha eseguito i sequestri.

Le tre imprese coinvolte, si spiega in una nota, sono due ditte individuali e una società con sede a Viareggio e as Lido di Canaiore e sono "risultate riconducibili" a due italiani e a tre persone di origine romena, tutti "deferiti all'autorità giudiziaria di Lucca per il reato di" omessa dichiarazione, "richiedendo, nel contempo, di valutare la sussistenza dei presupposti per procedere a una misura cautelare patrimoniale a ristoro delle somme indebitamente sottratte all'erario e, quindi, alla collettività. In tal senso, l'ag, ritenendo sufficienti gli elementi probatori raccolti dagli investigatori, ha interessato" il gip di Lucca che "ha emesso tre distinti provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti dei citati responsabili, poi eseguiti, nei giorni scorsi" dalle fiamme gialle "con l'apprensione di un immobile, somme di denaro e quote societarie, per un totale di 448.847 euro". (ANSA).