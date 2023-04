Fonti Ue, 'dell'import di grano ucraino discuteranno i ministri'

(ANSA) - BRUXELLES, 17 APR - Saranno i ministri dell'Agricoltura dei Ventisette a confrontarsi sulla situazione di mercato venutasi a creare nei Paesi Ue confinanti con l'Ucraina in seguito all'apertura dei "corridoi della solidarietà", per svuotare i silos di Kiev di cereali. E' emerso dalla riunione del Comitato speciale agricoltura, l'organo che prepara le riunioni dei ministri.

Oggi la Commissione europea ha confermato che sta preparando un nuovo pacchetto di aiuti, ma non ha illustrato i dettagli ai delegati nazionali presenti in Comitato, che ha deciso di aggiungere il punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Agricoltura in programma il 25 aprile. (ANSA).