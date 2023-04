Dorfmann, import grano ucraino a dazio zero non è soluzione

(ANSA) - BRUXELLES, 17 APR - "Va ripensata la politica del dazio zero, con quote per le importazioni, altrimenti il problema continuerà a porsi". E' il commento de l'eurodeputato sudtirolese Herbert Dorfmann (Ppe) all'Ansa circa la situazione che si è venuta a creare nel mercato dei cereali dei Paesi confinanti con l'Ucraina, che importano derrate da Kiev con i "corridoi della solidarietà" aperti dopo l'invasione russa.

Dorfmann aveva visitato le zone confinanti "nella primavera dell'anno scorso ed già era chiaro che grano e mais non trovavano sbocco nei mercati internazionali, ma in quelli europei", racconta. "Questo stava già creando problemi - conclude - e li creerà ancora nei mesi a venire con altri prodotti, come il pollame, a meno che non facciamo una riflessione seria sia sul fatto che la semplice abolizione dei dazi non è una soluzione e sia sulla estensione di questa misura di un altro anno". (ANSA).