Confprofessioni, 'stesse tasse per autonomi e dipendenti'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Considerando che i redditi di pensione non sono gravati del prelievo contributivo mentre i lavoratori autonomi ne sopportano integralmente il carico, riteniamo prioritaria l'equiparazione (nel senso che a redditi uguali corrispondano debiti d'imposta equivalenti) tra redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo, rispetto a quella afferente i redditi di pensione". A sostenerlo è Confprofessioni, ascoltata oggi pomeriggio dalla Commissioni Bilancio delle due Camere sul Documenti di economia e finanza (Def).

Per la Confederazione guidata da Gaetano Stella, poi, in merito alla idea governativa di razionalizzare gli incentivi, "è necessario integrare" la delega "con il principio generale di piena equiparazione tra professionisti e imprese, mettendo sullo stesso piano l'iscrizione dei liberi professionisti ad Albi, Collegi e Ordini professionali a quella delle imprese alla camera di commercio. Questa è d'altronde l'unica direzione compatibile con il diritto europeo e con la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che accomuna la nozione di microimpresa e libero professionista", si evidenzia.

Più in generale, poi, per Confprofessioni, "le libere professioni italiane dovrebbero essere sostenute in un processo di consolidamento delle loro strutture organizzative, per consentire la loro presenza in un mercato dei servizi professionali sempre più competitivo. I processi di aggregazione delle libere professioni in strutture complesse e interdisciplinari andrebbero favoriti, attraverso interventi sulla struttura regolativa delle Società tra professionisti".

