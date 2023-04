Confindustria,'sì a transizione ecologica senza estremismi'

(ANSA) - PISA, 17 APR - "L'europeismo è il fulcro dell'azione di Confindustria e le imprese vogliono fare la transizione perché lo chiede il mercato e perché a certe condizioni è un buon affare. Ma non nascondo la perplessità rispetto alle scelte della Ue che sono basate su ideologia e non su studi e proiezioni. Un esempio su tutti è l'automotive: è stato dato un diktat da eseguire in tempi irrealizzabili e persino indicando con quali tecnologie". Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, nel suo intervento all'assemblea generale dell'Unione industriale pisana alla presenza del ministro Matteo Salvini. "Indicare l'elettrico - ha aggiunto - come unica tipologia non fa bene all'elettrico stesso. E ciò vale anche per altre filiere, come quelle dei farmaci, degli imballaggi, delle costruzioni e altri temi affrontati nello stesso modo ideologico". Secondo Marchesini "le minacce per le imprese oggi sono tante: inflazione, aumento dei tassi, problemi strutturali come la denatalità che diventerà un problema di politica industriale".

Il presidente degli industriali pisani, Andrea Madonna, ha evidenziato invece i ritardi della Toscana costiera sul piano infrastrutturale: "E' necessario rendere più veloce la tratta ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze, la realizzazione dell'autostrada tirrenica per concludere una vicenda annosa e la realizzazione di un collegamento ferroviario metropolitano per collegare Livorno, Pisa e Lucca, di fatto già fortemente legate e con forte pendolarismo e Ance Pisa ha effettuato uno studio per una infrastruttura che consentirebbe anche di connettere due hub infrastrutturali di rielevo internazionale: il porto di Livorno e l'aeroporto di Pisa". Temi sui quali ha messo d'accordo il governatore toscano Eugenio Giani e il ministro Salvini che hanno sostenuto la necessità della cura del ferro per velocizzare i collegamenti tra Pisa ed Empoli. "Per noi è prioritario - ha concluso il sindaco Michele Conti - recuperare i ritardi sui collegamenti con l'alta velocità e dotare la città di una tramvia". (ANSA).