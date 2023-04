Confindustria, 'ora fare le riforme a partire dal piano Pnrr'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Vogliamo rimarcare che per l'ammodernamento e l'innalzamento della crescita potenziale del Paese sono certamente necessarie risorse finanziarie, ma ben più importanti sono le riforme, spesso a costo zero", sottolinea il direttore del centro studi di Confindustria, Alessandro Fontana, illustrando la posizione di via dell'Astronomia in audizione sul Def.

Riforme, dice, "a cominciare dalla capacità di spendere e di riordinare la spesa pubblica e dalle riforme previste dal Pnrr.

Su queste negli ultimi mesi c'è stato un certo affievolimento dell'attenzione. In alcuni casi il livello di ingaggio delle Istituzioni, delle forze politiche e degli stessi stakeholder sulla loro attuazione mostra criticità. È il caso di quelle che stanno interessando la giustizia, ma anche la concorrenza e la riforma della P.a.. Anche se non mancano esempi positivi come quello della riforma del Codice della proprietà industriale, rilevante per sostenere tanto la promozione degli investimenti in ricerca e sviluppo, quanto le imprese innovative".

"L'azione riformatrice" avverte Fontana "deve riguardare anche: le politiche attive del lavoro su cui pesa l'eccessiva frammentazione delle istituzioni che se ne dovrebbero fare carico e con riferimento alle quali un primo intervento utile sarebbe quello di implementare un sistema informativo unico, cui tutte le Istituzioni possano far riferimento (ciò permetterebbe ad esempio all'Inps, in quanto erogatore della Naspi, di conoscere tempestivamente se il disoccupato sta rispettando gli obblighi assunti a seguito della Did e, auspicabilmente, a seguito della percezione dell'assegno di ricollocazione, e, in attuazione del principio di condizionalità, di sospendere immediatamente la prestazione in caso di inadempimento); la sostenibilità del sistema salute e della gestione degli anziani, la strategia per promuovere la competitività del sistema Paese nell'economia dei dati e della conoscenza e quella della ricerca". (ANSA).