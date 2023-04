Confindustria, bene taglio cuneo nel Def ma serve di più (2)

(ANSA) - ROMA, 17 APR - E' positiva la scelta del Governo di confermare gli obiettivi programmatici di deficit fissati a novembre scorso, che prevedono una riduzione progressiva di deficit e debito", rileva il capoeconomista di via dell'Astronomia: "Il perseguimento dell'equilibrio dei conti pubblici è cruciale per evitare ulteriori aumenti dei tassi di interesse sul debito pubblico e di quelli praticati a imprese e famiglie" ma il rovescio della medaglia e che la disponibilità di "risorse esigue".

La destinazione di 3 miliardi "porta a 7,2 le risorse complessive destinate al taglio del cuneo, sommando i 4,2 miliardi già stanziati con la legge di bilancio 2023, che potrebbero far scendere il cuneo per i redditi sotto i 25 mila euro di circa 4 punti percentuali.

Più in generale, "se le risorse di bilancio saranno limitate, le uniche vere a disposizione saranno quelle previste da Pnrr e RepowerEu e i fondi di coesione. Per questo occorre, con ancora maggior determinazione, utilizzarle tutte e nel modo più efficiente. Soprattutto l'attuazione del Pnrr è cruciale, non solo sul versante nazionale, ma anche nell'ottica della nuova governance economica e delle prossime scelte sulla politica industriale europee".

"Un altro canale per recuperare risorse è la revisione della spesa pubblica, a cui si accennava prima e a cui fa riferimento il Def Dalla Legge di bilancio e dal Pnrr si stima un recupero complessivo pari a 1,5 miliardi nel 2024, 2 nel 2025 e 2,2 nel 2026. Si tratta di risorse insufficienti, anche solo per finanziare le cosiddette politiche invariate. Per questo occorrerà ampliare sin da ora la strategia di spending review".

Confindustria rileva anche che "nel Def non si fa riferimento a plastic tax e sugar tax, introdotte nel 2020 e mai divenute operative per le loro gravi criticità, la cui entrata in vigore è prevista per gennaio 2024", e "considera prioritaria la loro soppressione visto che non hanno nessuna finalità ambientale e non presentano alcuna motivazione per la salute".

In tema di garanzie pubbliche "il Def non contiene indicazioni chiare e convincenti", gli industriali sottolineano come il Fondo di Garanzia per le pmi "debba essere rafforzato, sia prevedendo la gratuità di accesso allo strumento, sia innalzando l'importo massimo garantito ed estendendo la platea dei beneficiari alle mid cap".

Quanto alla riforma del Patto di Stabilità e Crescita, "nche con le regole rinnovate rischia di non avere maggior successo se non sarà accompagnata dalla creazione di una capacità fiscale a livello europeo. In mancanza di questa sarà essenziale che le nuove regole consentano quanto meno di poter avere una politica di bilancio europea (intesa come somma delle decisioni nazionali) adeguata alla situazione economica, cioè espansiva durante le recessioni e restrittiva nelle fasi di crescita. Le regole attualmente in vigore e quelle proposte dalla Commissione non l'assicurano". (ANSA).