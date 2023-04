Confindustria Belluno promuove la formazione in carcere

(ANSA) - BELLUNO, 17 APR - Carcere e lavoro, un binomio che, grazie a Confindustria Belluno Dolomiti, non sarà più tabù.

Entra infatti nella sua piena operatività la collaborazione tra l' associazione degli industriali il carcere del capoluogo all'interno del Progetto per il Sociale.

Dopo un seminario rivolto alle aziende associate domani si parte con un vero percorso di formazione, che darà ai detenuti la possibilità di apprendere alcune nozioni base per inserirsi nel mondo del lavoro una volta terminato il periodo della pena detentiva. Il progetto è suddiviso in due momenti. Nel primo i corsisti impareranno a predisporre il proprio curriculum vitae e a sostenere un colloquio di lavoro, grazie alla collaborazione di tre importanti aziende del territorio che, con dei loro rappresentanti, entreranno nell'Istituto penitenziario di Baldenich per incontrare i detenuti: si tratta di Ceramica Dolomite SpA, Epta Spa e Sest SpA. Il secondo momento formativo sarà dedicato ai temi della sicurezza a cura di Able, che rilascerà un apposito attestato.

"L'inclusione è un valore, per questo siamo molto orgogliosi di questa iniziativa e dell'interesse dimostrato dalle aziende del territorio, al di là di ogni pregiudizio e stereotipo", afferma Flavio Mares, delegato al sociale di Confindustria Belluno Dolomiti. "Quando diciamo che nessuno deve essere lasciato indietro - spiega Mares , intendiamo proprio questo. A tutte e a tutti deve essere concessa una possibilità e il lavoro è l'unico strumento per emanciparsi e crescere insieme", prosegue il delegato al sociale. Con il nostro progetto abbiamo toccato in questi anni diversi ambiti, dalla necessità di misure sempre più a misura di famiglia alla violenza di genere, intollerabile in una società che si voglia dire matura e civile. Abbiamo favorito anche l'inserimento di tante persone con disabilità, sostenendo la nascita e lo sviluppo della figura del "disability manager".

Siamo convinti che un'azienda davvero inclusiva possa fare la differenza per l'individuo e la collettività". Per Mares "ogni risorsa è preziosa. Il talento può nascondersi ovunque; dobbiamo solo superare degli steccati mentali. Dobbiamo guardare al carcere come a una fabbrica "non convenzionale", un luogo dove sviluppare esperienze e opportunità. Il lavoro è uno strumento di dignità e la dignità è di tutti". (ANSA).