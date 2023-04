Confesercenti, 'la riforma fiscale è grande assente nel Def'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il Def è "improntato alla prudenza"; "il quadro, però, rimane incerto a causa dei ritardi sul Pnrr e, in particolare, dell'effetto sui consumi dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie. Un rallentamento che potrebbe incidere sul Pil e che il previsto taglio del cuneo potrebbe non essere sufficiente a mitigare", avverte Confesercenti che in audizione sul Def di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato auspica "misure più coraggiose", non sempre "collegate alle emergenze".

Il quadro è "di attesa e auspichiamo che nella prossima Legge di Bilancio molti elementi si siano chiariti e si possano dunque definire interventi più ampi".

Con l'inflazione legata al caro energia e la "sostanziale stagnazione dei consumi," che si prospetta, "apprezziamo la previsione di destinare con il taglio del cuneo 3 miliardi ai contribuenti fino a 25 mila euro. Un intervento che 'anticipa' un tassello della riforma fiscale e darebbe beneficio a circa 14 milioni di lavoratori dipendenti. Occorre però anche riprendere il tema della detassazione degli incrementi retributivi, allo scopo di ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e permettere un recupero più ampio del potere d'acquisto dei lavoratori".

"A parte la riduzione del cuneo, infatti, la riforma del fisco - avverte ancora Confesercenti - è la grande assente di questo Def, pur comprendendo le cautele espresse dal documento, e pur valorizzando l'intenzione di utilizzare 4 miliardi, ma nel 2024, come risorse a copertura della riduzione della pressione fiscale, riteniamo che su questo fronte si debba intervenire con più tempestività, anche perché si sono innescate delle aspettative da parte di famiglie ed imprese".

Per quanto riguarda la previdenza "formule a sistemi pensionistici anticipati andrebbero accompagnate e sostenute da forme di staffetta generazionale. Da rivedere anche opzione donna: l'introduzione degli ulteriori requisiti amministrativi con la Legge di Bilancio 2023 ne ha di fatto limitato l'accesso". (ANSA).