Confcommercio, 'riportare il Pnrr su un sentiero virtuoso'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - In uno scenario "di transizione", con "oggettive difficoltà che vanno affrontate", per Confcommercio nel Def "appare senz'altro condivisibile la prudenza. E non stupisce l'esiguità dello scarto tra scenario tendenziale e programmatico, data la ridotta disponibilità di risorse aggiuntive in ragione sia dell'attenzione ai conti pubblici sia del processo di normalizzazione dello schema degli aiuti a famiglie e imprese", rileva il segretario generale di Confcommercio, Luigi Taranto, in audizione sul Def presso le Commissioni Bilancio congiunte di Senato e Camera.

"La prudenza si apre alla prospettiva di risultati migliori del previsto nel prossimo futuro. Ma, a nostro avviso, questa chance è controbilanciata - avverte - dalla oggettiva fragilità della congiuntura attuale"; "L''impatto del Piano di Ripresa e Resilienza sul Pil - rileva in particolare Confcommercio - risulta ridotto rispetto a precedenti stime. Nel successivo biennio 2024-2025, è poi previsto un picco di spesa con valori annuali che supererebbero i 45 miliardi: valori più che ambiziosi per l'attuale macchina amministrativa italiana. Ad essi occorre, peraltro, aggiungere le ingenti risorse derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dai Fondi Strutturali per il settennio 2021-2027". Confcommercio quindi avverte: "Si tratta di dati sfidanti: meritano la massima attenzione al fine - sottolinea Taranto - di riportare su un sentiero virtuoso il percorso di realizzazione del Pnrr anche alla luce delle correzioni che sono necessarie a causa degli extra-costi emergenti nell'attuale scenario economico-finanziario". Più in generale "evidenziamo l'esigenza che ogni rivisitazione e aggiornamento del Pnrr siano anzitutto finalizzati ad allineare il tasso di crescita potenziale del Pil italiano almeno a quello dell'eurozona. È il tema noto del cogliere l'occasione di valorizzare riforme ed investimenti per evitare il ritorno agli asfittici tassi di crescita del passato e per la stessa sostenibilità della finanza pubblica". (ANSA).