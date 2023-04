Confartigianato, accordo con Infocamere su cessione crediti

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Favorire l'accesso ai meccanismi di cessione del credito per le imprese avviando un rapporto di reciproca collaborazione sulla base di una convenzione, finalizzata alla promozione e all'utilizzo della piattaforma SiBonus da parte degli iscritti a Confartigianato, sia in qualità di venditori sia di acquirenti". Questi i contenuti dell'intesa - spiega una nota - siglata da InfoCamere e Confartigianato "con l'obiettivo di offrire una risposta concreta all'emergenza dei crediti per l'edilizia incagliati.

La piattaforma web SiBonus, spiega il presidente di Confartigianato Marco Granelli, "rappresenta un ulteriore strumento a disposizione delle imprese per cercare di risolvere le difficoltà a trovare compratori dei crediti da eco-bonus, potendo contare su un marketplace che offre una platea di privati interessati ad acquistarli". (ANSA).