Confapi, 'più coraggio sul cuneo, tagli anche per le imprese'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Comprendiamo l'intenzione di utilizzare le risorse correlate al miglioramento del deficit di bilancio per attuare un taglio dei contributi sociali di oltre tre miliardi di euro in favore dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Non possiamo non essere preoccupati dal fatto che l'inflazione stia intaccando il potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, che consideriamo il nostro vero asset, la nostra vera ricchezza, bisogna però essere più coraggiosi e perseguire in tempi brevi l'obiettivo di un effettivo taglio del cuneo fiscale di almeno un terzo a favore delle imprese, un passaggio essenziale per la salvaguardia della competitività".

Lo chiede la Confapi in audizione sul Def di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

E sul Pnrr sottolinea la "necessità di realizzare quanto programmato. Non possiamo più indugiare - avverte l'associazione di piccole imprese - nella realizzazione di opere strategiche previste dal piano, nel ritardare l'attuazione di quelle riforme, oggi fondamentale per superare il divario che ci separa dalle altre economie europee. Auspichiamo quindi una maggiore attenzione alle prossime fasi", per evitare "rallentamenti che potrebbero vanificare quanto fatto finora". (ANSA).