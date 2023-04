Alleanza Coop, 'Def prudente, suo destino dipende dal Pnrr' (2)

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Alleanza delle Cooperative sottolinea anche che "la riforma fiscale è indispensabile per accompagnare il Paese e le imprese alla ripresa e rimuovere le sacche di irrazionalità accumulatesi nel sistema, aggredendo anzitutto la complessità e l'incertezza giuridica dell'ordinamento tributario, di cui le imprese del movimento fanno le spese non meno di tutti i contribuenti". Sottolinea "l'elevata pressione fiscale sul lavoro, sconveniente sotto tutti i profili, e le discriminazioni tra redditi di natura diversa che stentano a rendere fiscalmente conveniente il reddito che proviene dal lavoro e dall'impresa rispetto alle rendite: sono queste le ragioni che sollecitano una più intensa e decisa riduzione della tassazione sul lavoro e del cuneo fiscale, giunto a livelli insostenibili.

In un contesto economico ancora fortemente segnato da indicatori inflattivi (pesanti), rilanciamo con forza - indica ancora l'alleanza delle cooperative - l'urgente necessità di un intervento strutturale, più incisivo e più esteso di riduzione del costo del lavoro (da preferirsi a 'n' bonus occupazionali spot, dedicati solo ad alcuni lavoratori o circoscritti territorialmente). Va nella giusta direzione aver deciso di destinare ulteriori risorse pari a circa 3 miliardi per rafforzare nei prossimi mesi la decontribuzione già in vigore in favore di lavoratori con retribuzioni medio-basse, ma consideriamo prioritario l'obiettivo di allargare la platea dei lavoratori che ne beneficiano prevedendo, contestualmente, la riduzione del carico della contribuzione che grava sulle imprese". Infine, "a fronte della preoccupante scarsità di manodopera registrata dalle imprese, il meccanismo delineato nel decreto flussi è palesemente inadeguato rispetto alle loro esigenze produttive: occorre aggiornare la regolazione attuale degli ingressi, adottando una programmazione condivisa tra istituzioni e organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale".

