Al via kermesse che valorizza distretto tessile di Prato

(ANSA) - PRATO, 17 APR - Si svolgerà a Prato la prima edizione di Tipo festival, la kermesse che valorizza storia, cultura, tradizione e contemporaneità del più grande distretto tessile d'Europa. Dal 20 al 22 aprile, un programma di convegni ed eventi, sarà anche l'occasione per riflettere sul turismo industriale dal punto di vista strategico e culturale.

L'iniziativa si apre il 20 aprile alla Biblioteca Lazzerini di Prato, con la presentazione del libro 'Le fabbriche ritrovate. Patrimonio industriale e progetto di architettura in Italia' di Massimo Preite e Gabriella Maciocco. La mattina del 21 aprile il Museo del Tessuto ospiterà poi l'assemblea nazionale di European Route of Industrial Heritage Italia, associazione cui aderiscono i più prestigiosi siti e musei del patrimonio industriale in Europa. Il tema dell'incontro è dedicato alla progettazione degli itinerari del patrimonio industriale in Italia. Il turismo industriale sarà poi al centro di un incontro sul progetto di valorizzazione del patrimonio industriale toscano in chiave turistica con interventi a cura di musei e ecomusei della Toscana. Il cartellone dei convegni si chiude il 22 aprile con la città di Prato al centro delle riflessioni: Patrimonio industriale e città del futuro.

Il festival è stato presentato oggi in una conferenza stampa a cui ha partecipato anche l'assessore toscano al turismo Leonardo Marras. "Abbiamo accolto con favore da subito l'iniziativa del festival Tipo - ha detto Marras -, è la naturale prosecuzione di un percorso avviato già da tempo di valorizzazione del patrimonio industriale in chiave promozionale ed è perfettamente in linea con il nostro impegno di declinare la proposta turistica sulle peculiarità che caratterizzano i vari territori". Per il sindaco di Prato, Matteo Biffoni "Tipo è una grande opportunità per scoprire Prato e valorizzare la storia della città: luoghi ed esperienze che ci hanno resi quello che siamo e che abbiamo l'obiettivo di far conoscere sempre di più". (ANSA).