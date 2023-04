++ Istat lima al ribasso l'inflazione di marzo al 7,6% ++

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Nelle stime definitive l'Istat ha rivisto al ribasso il dato sull'inflazione di marzo al +7,6%.

Nella stima preliminare era +7,7%. Nel mese di marzo 2023, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registri una diminuzione dello 0,4% su base mensile e un aumento del 7,6% su base annua, da +9,1% nel mese precedente. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano una seppur lieve decelerazione in termini tendenziali (da +12,7% a +12,6%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto mostrano una più decisa frenata (da +9,0% a +7,6%). (ANSA).