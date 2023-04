Ungheria, 'senza intervento Ue stop a import grano ucraino'

(ANSA) - BRUXELLES, 16 APR - Budapest ha annunciato una stretta all'import di grano ucraino se non vi sarà un intervento dell'Ue per tutelare i mercati interni dei Paesi dell'Europa nord-orientale dall'ingresso di prodotti agricoli ucraini a basso costo. Ieri è stato il governo polacco ad annunciare lo stop all'import del grano ucraino.

"Il governo è impegnato a rappresentare gli interessi della comunità agricola ungherese, ed è per questo che, in assenza di misure sostanziali da parte dell'Ue, come la Polonia, vieterà temporaneamente l'importazione di grano e semi oleosi dall'Ucraina e di diversi altri prodotti agricoli in Ungheria", ha annunciato il ministro dell'Agricoltura del governo Orban Istvan Nagy. (ANSA).